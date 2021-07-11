В Нижнекамске на 83-м году жизни скончался заслуженный врач России Гамир Исмагилов

На 83-м году жизни в Нижнекамске скончался заслуженный врач России и почетный гражданин Нижнекамска Гамир Исмагилов, сообщили в пресс-службе Нижнекамской центральной районной больницы.



Трудовую деятельность он начинал хирургом, с 1968 года был на должности заведующего хирургическим отделением НЦРБ. В 1984-м по его инициативе организовали медсанчасть ПО «Нижнекамскнефтехим», впоследствии переименованную в городскую многопрофильную больницу №3, которую он возглавил.

Будучи на должности главврача, он большое внимание уделял оснащению больницы новейшей лечебно-диагностической аппаратурой и внедрению новых методов диагностики и лечения.

В 1971-м он защитил кандидатскую диссертацию по эндоскопическим методам диагностики — позже они стали широко применяться на практике. Многие годы Исмагилов был руководителем интернов по хирургии. Также врач избирался депутатом Нижнекамского городского Совета народных депутатов многих созывов. Был членом совета старейшин — Шуры аксакалов НМР. Ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска и Нижнекамского района» за активное участие в общественной жизни Нижнекамска.

О времени прощания в пресс-службе сообщат позднее.

Маргарита Головатенко