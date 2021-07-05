Главное за выходные: мировые рекорды на фольклориаде в Уфе, очередные подтопления в Ялте
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 5 июля:
- На VI Всемирной фольклориаде CIOFF(R) в Уфе установили два мировых рекорда. Первый — в хоровод встали люди 71 национальности. Второй — в нем зафиксировали участников из 57 стран.
- Казанский «Рубин» в гостях одержал разгромную победу над «Краснодаром» (3:0) в матче 14-го тура женской Суперлиги по футболу. В составе казанцев по голу забили Зайнаб Ибрагимова, Снежана Степанова и Ксения Гаранина. Эта победа стала для «Рубина» первой в истории в рамках женской Суперлиги. В своем дебютном сезоне казанские футболистки провели 13 матчей. До игры с «Краснодаром» команда не смогла набрать ни одного очка.
- В Казани на крыше дома по улице Блюхера, 2, полностью затопленную во время сильного ливня ночью с 1 на 2 июля, проводят все необходимые работы, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. В этом же доме по программе капремонта субподрядчик «Армада Строй» проводит замену кровли.
- Представительница МакSим Яна Богушевская опровергла сообщения о том, что артистка пришла в сознание. Певица по-прежнему находится в искусственной коме, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
- Определен окончательный состав женской сборной России по волейболу на предстоящие Олимпийские игры в Токио. В него вошли 12 спортсменок, в том числе из казанского клуба «Динамо-Ак Барс».
- В Татарстане впервые прошел Всероссийский сельский Сабантуй. Его организовали в Муслюмовском районе РТ. Проект праздника задумывался еще в 2020 году в рамках празднования 100-летия ТАССР, но из-за пандемии его пришлось перенести.
- В Ялте вновь подтопления — в некоторых селах на юго-западе вода поднялась выше полутора метров. Угрозы для жизни населения нет, заверили власти региона. При этом из подтопленных домов эвакуируют людей.
- Вчера в Казани эвакуировали здание мэрии и торговых центров из-за сообщении о «минировании». К комплексам съезжались экстренные службы. Сообщение пришло на электронную почту мэрии. В тексте письма говорится, что во всех торговых центрах заложено взрывное устройство.
- В Набережных Челнах полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать квартиру. Инцидент произошел минувшим вечером. По данным СМИ, мужчина закрылся в квартире и угрожал соседям устроить взрыв.
- В Татарстане умер профессор кафедры хирургии и онкологии, заслуженный врач РФ Рафкат Тазиев. С 2014 по 2019 годы он работал в онкологическом отделении БСМП Набережных Челнов.
- Законопроект о введении налога на роскошь отклонили в правительстве РФ. «Имущество, которое указано в законопроекте, уже является объектом налогообложения другими налогами, которые предусматривают повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости», — говорится в проекте отзыва. Отмечается, что принятие документа может привести к двойному налогообложению.
- Глава оргкомитета ралли «Шелковый путь» Дмитрий Чернышенко заявил, что отрезок гонки, который был запланирован по территории Монголии, отменен в связи со сложной эпидемической ситуацией.
- В субботу в Казани прошел дождь — в городе снова затопило дороги. Например, было много воды на проспекте Победы и на улице Мавлютова. Люди забирались на крыши своих автомобилей, чтобы дождаться ухода воды. На остановке «Деревня Универсиады» вода практически попадала в салон автобуса.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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