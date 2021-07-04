Казанские спортсменки вошли в состав женской сборной России по волейболу на Олимпийские игры в Токио

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Определен окончательный состав женской сборной России по волейболу на предстоящие Олимпийские игры в Токио. В него вошли 12 спортсменок, в том числе из казанского клуба «Динамо-Ак Барс».

Участие в Олимпийских играх в составе российской сборной по волейболу примут:

связующие Полина Матвеева («Заречье-Одинцово»), Евгения Старцева («Динамо-Ак Барс»);

диагональные Наталия Гончарова («Динамо», Москва), Анна Лазарева («Алтос», Южная Корея);

блокирующие Екатерина Енина, Ирина Королева, Ирина Фетисова (все — «Динамо», Москва), Ирина Королева («Динамо-Ак Барс»);

либеро Анна Подкопаева («Динамо-Ак Барс»), Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК»).

Состав определен тренерским штаб во главе с Серджо Бузато, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Также на этой неделе тренерский штаб сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммелвуо определился с расширенным списком кандидатов на поездку в Токио на Олимпийские игры — 2020.



Татьяна Демина