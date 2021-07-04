Ялту снова затапливает — жителей некоторых районов приходится эвакуировать

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В Ялте вновь подтопления — в некоторых селах на юго-западе вода поднялась выше полутора метров. Угрозы для жизни населения нет, заверили власти региона. При этом из подтопленных домов эвакуируют людей.

Как сообщает «РИА Новости», в Бахчисарайском районе Крыма оказались подтоплены более 50 частных домов. Из берегов вышли три реки. Ситуацию контролируют власти республики и МЧС.

На сегодня и завтра в Крыму объявлено штормовое предупреждение: в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова прогнозируются сильные ливни (30-50мм). На реках ожидаются подъемы воды на 0,5-1,5 метра. В ГУ МЧС России по Крыму предупредили об угрозе формирования селевых потоков и возможных сходах селевых потоков.

В июне из-за обильного количества осадков в Ялте и окрестностях сошли селевые потоки. Не обошлось без жертв и пострадавших. Властям пришлось создать Комиссию по ликвидации последствий ливней.



Татьяна Демина