Из-за COVID-19 организаторы отменили отрезок ралли «Шелковый путь» в Монголии

Глава оргкомитета ралли «Шелковый путь» Дмитрий Чернышенко заявил, что отрезок гонки, который был запланирован по территории Монголии, отменен. Об этом сообщает ТАСС.



«В связи со сложной эпидемической ситуацией, после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. По предложению Дениса Проценко в качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по COVID-19 на территории Монголии», — сказал Чернышенко.

Вчера в ралли-рейде «Шелковый путь» завершился первый соревновательный день. В классе грузовиков первое место занял экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Вторым стал белорус Алексей Вишневский, уступивший лидеру 10 секунд. Еще один представитель татарстанской команды Айрат Мардеев замкнул тройку призеров.

Алексей Нечаев