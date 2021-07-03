В Татарстане впервые проходит Всероссийский сельский Сабантуй

Сегодня в Татарстане впервые проходит Всероссийский сельский Сабантуй. Его организовали в Муслюмовском районе РТ. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Проект праздника задумывался еще в 2020 году в рамках празднования 100-летия ТАССР, но из-за пандемии его пришлось перенести. Мероприятие посетит президент РТ Рустам Минниханов. Специально для Сабантуя на берегу реки Ик сделали площадку общей площадью 276 га. Там находятся амфитеатр на 5 тыс. мест и малый амфитеатр на 2,5 тыс. мест. Кроме того, есть ипподром, зоны торговли и развлечений.

Ожидается, что Сабантуй посетят около 30—40 тыс. человек.

На праздновании Сабантуя в Татарстане будет действовать масочный режим. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Вместе с тем она не рекомендовала приходить на Сабантуй не вакцинированным от коронавируса и не имеющим антитела, а также лицам, относящимся к группе риска.

Алексей Нечаев