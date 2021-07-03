Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь

Законопроект о введении налога на роскошь отклонили в правительстве РФ, пишет ТАСС со ссылкой на заключение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Имущество, которое указано в законопроекте, уже является объектом налогообложения другими налогами, которые предусматривают повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости», — говорится в проекте отзыва.

Отмечается, что принятие документа может привести к двойному налогообложению.

В мае фракция «Справедливой России» направила в правительство России законопроект о введении с 1 января налога на дорогостоящие автомобили, яхты, частные самолеты и недвижимость.

Алексей Нечаев