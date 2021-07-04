На Всемирной фольклориаде в Уфе установили два мировых рекорда

На VI Всемирной фольклориаде CIOFF(R) в Уфе установили два мировых рекорда. Первый — в хоровод встали люди 71 национальности. Второй — в нем зафиксировали участников из 57 стран.

Руководитель Дирекции культурных программ Башкирии Гульнара Юрина обратила внимание, что рекорд по числу стран удалось побить благодаря жителям других стран, которые приехали в Уфу в качестве туристов. Без них это число не превысило бы 38, так на фольклориаду прибыли представители 37 государств (38-й была бы Россия).

Всего в параде в национальных костюмах в Уфе приняли участие более 2,7 тыс. человек, сообщается на сайте Всемирной фольклориады.

Напомним, на мероприятие приехали иностранные делегации, «в том числе из эпидемиологически неблагополучных регионов». Глава Башкирии Радий Хабиров заверил, что угрозы завоза в республику штаммов COVID-19 из-за этого нет.



Татьяна Демина