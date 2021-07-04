Женский «Рубин» добыл первую победу в истории клуба в рамках Суперлиги

Казанский «Рубин» в гостях одержал разгромную победу над «Краснодаром» (3:0) в матче 14-го тура женской Суперлиги по футболу.

В составе казанцев по голу забили Зайнаб Ибрагимова, Снежана Степанова и Ксения Гаранина.

Эта победа стала для «Рубина» первой в истории в рамках женской Суперлиги. В своем дебютном сезоне казанские футболистки провели 13 матчей. До игры с «Краснодаром» команда не смогла набрать ни одного очка.

Отметим, что краснодарская команда также не выступает в турнире не слишком удачно, занимая после 14 туров предпоследнюю строчку в Суперлиге с 11 очками.

Ранее «Рубин» одержал свою первую победу в истории клуба. Она была добыта по пенальти в матче Кубка России против московского ЦСКА.