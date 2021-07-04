В Татарстане умер заслуженный врач РФ Рафкат Тазиев
В Татарстане умер профессор по кафедре хирургии и онкологии, заслуженный врач РФ Рафкат Тазиев. С 2014 по 2019 год он работал в онкологическом отделении БСМП Набережных Челнов.
В 1998 году Тазиева избрали членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Он является автором 120 научных работ, посвященных актуальным вопросам онкохирургии.
В 2004 году Тазиеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ». В 2006 году награжден почетной грамотой Минздрава РФ, в 2010 году — медалью Ассоциации онкологов России «За преданность профессии».
Тазиев является лауреатом государственной премии Татарстана в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение фундаментальных и прикладных аспектов первичной профилактики, ранней диагностики и совершенствования методов лечения колоректального рака». В декабре 2012 году ему присвоили звание «Почетный гражданин» Менделеевска.
В 2013 году Тазиев победител на конкурсе «Ак чэчэклэр» в номинации «Врач года», сообщили в БСМП Челнов.
Справка
Рафкат Мингазович Тазиев родился 1 мая 1943 года в деревне Бизяки Елабужского района ТАССР. В 1966 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
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