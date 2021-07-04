В Татарстане умер заслуженный врач РФ Рафкат Тазиев

В Татарстане умер профессор по кафедре хирургии и онкологии, заслуженный врач РФ Рафкат Тазиев. С 2014 по 2019 год он работал в онкологическом отделении БСМП Набережных Челнов.

В 1998 году Тазиева избрали членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Он является автором 120 научных работ, посвященных актуальным вопросам онкохирургии.



В 2004 году Тазиеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ». В 2006 году награжден почетной грамотой Минздрава РФ, в 2010 году — медалью Ассоциации онкологов России «За преданность профессии».

Тазиев является лауреатом государственной премии Татарстана в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение фундаментальных и прикладных аспектов первичной профилактики, ранней диагностики и совершенствования методов лечения колоректального рака». В декабре 2012 году ему присвоили звание «Почетный гражданин» Менделеевска.



В 2013 году Тазиев победител на конкурсе «Ак чэчэклэр» в номинации «Врач года», сообщили в БСМП Челнов.



Татьяна Демина