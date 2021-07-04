В Челнах полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать квартиру

В Набережных Челнах полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать квартиру. Инцидент произошел минувшим вечером.

По данным СМИ, мужчина закрылся в квартире и угрожал соседям устроить взрыв.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала его. По предварительным данным, мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Его доставили в отдел полиции, опасных предметов в квартире не обнаружили, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.



В июне в Казани задержали мужчину, запершегося в квартире дома на улице Рихарда Зорге, 77, и угрожавшего взорвать гранату. К нему пришли судебные приставы и потребовали прибрать квартиру в связи с антисанитарией и горами мусора в ней.