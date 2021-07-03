Соцсети: Казань снова затопило
В Казани в обед прошел дождь — в городе снова затопило дороги. Например, было много воды на проспекте Победы. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале.
Можно наблюдать, что водителям нужно снижать скорость и ехать аккуратно из-за большого количества воды. Дождь закончился быстро.
Также сообщается о потопе на улице Мавлютова. Люди забираются на крышу своих автомобилей, чтобы дождаться ухода воды.
Кроме того, потоп на остановке «Деревня Универсиады» — вода практически попадает в салон автобуса.
Недавно Казань вновь затопило из-за очередного ливня. «Реальное время» собрало подборку фактов о подтоплениях в Казани.
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