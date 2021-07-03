Соцсети: Казань снова затопило

В Казани в обед прошел дождь — в городе снова затопило дороги. Например, было много воды на проспекте Победы. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале.

Можно наблюдать, что водителям нужно снижать скорость и ехать аккуратно из-за большого количества воды. Дождь закончился быстро.

Также сообщается о потопе на улице Мавлютова. Люди забираются на крышу своих автомобилей, чтобы дождаться ухода воды.

Кроме того, потоп на остановке «Деревня Универсиады» — вода практически попадает в салон автобуса.

Недавно Казань вновь затопило из-за очередного ливня. «Реальное время» собрало подборку фактов о подтоплениях в Казани.

Алексей Нечаев