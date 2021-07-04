В Казани эвакуировали мэрию и торговые центры из-за сообщений о «минировании»

Сегодня в Казани эвакуируют здание мэрии и торговых центров из-за сообщении о «минировании». К комплексам съезжаются экстренные службы.

Сообщение пришло на электронную почту мэрии. В тексте письма говорится, что во всех торговых центрах заложено взрывное устройство, пишет «Татар-информ».

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что здание уже проверили. Поскольку сегодня — выходной, эвакуацию как таковую не приходилось проводить.

В конце мая в Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании. После атаки на казанскую гимназию №175 в спецслужбы часто стали поступать сообщения о возможных угрозах. «Заминированными» оказались десятки школ столицы Татарстана.

