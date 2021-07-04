Крышу 10-этажного дома в Казани, затопленную из-за ливня, отремонтируют

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В Казани на крыше дома по улице Блюхера, 2, полностью затопленную во время сильного ливня ночью с 1 на 2 июля, проводят все необходимые работы, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города. В этом же доме по программе капремонта субподрядчик «Армада Строй» проводит замену кровли.



В понедельник, 5 июля, с жилищами пострадавших от дождевой воды квартир планируется провести встречу с представителями техзаказчика (комитет ЖКХ исполкома Казани), ООО «Армада Строй», администрации Кировского и Московского районов, и «УК Московского района», чтобы решить вопрос о возмещении ущерба.

Напомним, через протекшую крышу дома вода попала на лестничные пролеты и в многие квартиры. По утверждениям жильцов, вода текла отовсюду — даже из розеток. Под водой оказался и подвал. Дом пришлось обесточить.

Жильцы сообщили, что последнюю неделю на крыше шел ремонт. При этом управляющая компания, по словам местных жителей, за протекшую крышу ответственности на себя не берет, так как заказчиком выступал городской исполком. Подробнее -в материале «Реального времени».