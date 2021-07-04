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Представительница МакSим опровергла слухи о том, что певица пришла в сознание

19:14, 04.07.2021
Представительница МакSим опровергла слухи о том, что певица пришла в сознание
Фото: vk.com/maksimofficial

Представительница МакSим Яна Богушевская опровергла сообщения о том, что артистка пришла в сознание. Певица по-прежнему находится в искусственной коме, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишет RT.

Богушевская также заявила, что информация о дорогостоящем, «за миллионы», лечении МакSим в частной клинике всего лишь слухи.

Напомним, самочувствие певицы ухудшилось накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дали отрицательный результат.

В конце июня у певицы диагностировали 75-процентное поражение легки. Ее перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

СМИ сообщали, что состояние МакSим ухудшилось и ее перевели на ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности), поскольку аппарат ИВЛ не справляется, однако Богушевская это опровергла.

Татьяна Демина
ОбществоКультураМедицина Татарстан
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