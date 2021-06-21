Главное о коронавирусе на 21 июня: прирост числа заболевших в Челнах, «злобность» индийского штамма

Фото: Максим Платонов

Татарстан в «оранжевой» зоне



В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 21 июня в республике зарегистрирован 22 121 случай заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 642 человека, в том числе два — за минувшие сутки. Умерли за весь период 523 человека.

В «оранжевой» зоне с индексом распространения COVID-19 от 1 до 1,1 находятся 48 регионов России, включая Татарстан. С таким же индексом распространения — близкие к Татарстану республики: Удмуртия, Чувашия, Мордовия и Марий Эл, а еще Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области. Прогнозы основаны на карте регионов России по распространению COVID-19, основанной на официальных данных статистики. Регионы разбиты на четыре группы: «зеленые» — показатель меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9—1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0—1,1 (удовлетворительный), «красные» — 1,1—1,2 (отрицательный — неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше — усиливается.

В Набережных Челнах рассматривают варианты по увеличению числа резервных коек для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. Такие возможности рассматриваются властями города на случай, если число заболевших будет расти.

Фото: Илья Репин

Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в Набережных Челнах вырос почти в два раза. Если раньше каждый день выявляли шесть заболевших, то теперь подтверждаются по 10—11 случаев заболевания каждый день.

В Набережных Челнах в инфекционной больнице умерла 61-летняя заместитель директора по воспитательной и профориентационной работе университета управления ТИСБИ Лейла Габдуллина. Причиной смерти стали осложнения в результате заражения коронавирусом. Прощание с педагогом состоится сегодня в мечети Тауба. Лейла Габдуллина поступила в больницу 10 июня. У нее было выявлено 35% поражения легких. Пока педагог боролась с болезнью, в этой же больнице после трех дней лечения умерла ее мать.

Новорожденные с антителами



За последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, выздоровел 8 361 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 334 204 человек, а выздоровевших — до 4 878 333 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 440 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 129 801 человек.



За последние сутки в России проведено более 383 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 617,5 тысячи человек.

Врач-инфекционист и заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская рассказала, что коронавирус стал действовать более агрессивно и непредсказуемо: количество тромбоцитов увеличивается, и у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт. По ее словам, при поступлении новых пациентов приходится менять схему лечения, поскольку старые алгоритмы не работают.

Тем не менее эффективность существующих вакцин подтверждена даже против измененных штаммов, таких как британский, бразильский, южноафриканский и индийский.

Фото: Максим Платонов

Глава группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что в России коронавирус будет распространяться быстрее и проще. Эксперт объяснила свой прогноз тем, что доля привитых от COVID-19 мала. Количество граждан, которые переболели вирусом и имеют антитела, тоже незначительно.



У женщин, которые сделали прививку от COVID-19, дети рождаются с антителами, сообщила главный гинеколог Минздрава РФ, замдиректора по науке Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, академик РАН Лейла Адамян. Она отметила, что антитела к вирусу после вакцинации содержатся даже в грудном молоке. Адамян напомнила, что официальных данных о влиянии прививки от коронавируса на беременных пока нет, но есть международный опыт.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм COVID-19 «злее» уханьского: при заражении этой мутацией переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания болезни более короткий. Из-за этого сокращается время возможного появления в организме человека собственных антител.

Фото minzdrav.gov.ru

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% отдельных категорий граждан. В перечень вошли люди 60 лет и старше и студенты старше 18 лет. Обязательной вакцинации в НАО подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники МФЦ и организаций соцобслуживания, в том числе их постояльцы, работники с хроническими заболеваниями, в частности с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Прививку от коронавируса в регионе в обязательном порядке должны сделать работники транспортной и энергетической сферы, сотрудники правоохранительных и государственных контрольных органов, вахтовики, призывники, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг, торговли, госслужащие.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице почти не осталось «уханьского» вида COVID-19. Коронавирус стал агрессивнее по отношению к гражданам 30—40 лет. Вирус быстрее заражает и проникает в организм. Собянин связал это с новым штаммом коронавируса.



Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков на базе московских медицинских учреждений начнется в июле этого года. Первая и вторая фазы исследования пройдут на базе Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) и ДГКБ им. Башляевой, а третья фаза — в детских поликлиниках города. Всего в исследованиях примут участие 350 человек.

Фото glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих к 25 июня, а к 2 июля довести процент вакцинации госслужащих до 60%. Также в регионе проведут просветительскую работу по вакцинации.

После ужесточения антиковидных мер в Башкирии на 28% возросли темпы вакцинации. Однако в выходные дни в пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах, образовались очереди.

Россия стала одним из главных поставщиков товаров для европейских стран на фоне периода восстановления после пандемии. Взаимный торговый оборот за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 миллиарда евро. Импортные поставки ЕС из России достигли 42,5 миллиарда евро по итогам того же периода. Показатели выросли на 12,5 процента по сравнению с прошлым годом. Наибольший интерес Евросоюза наблюдается к российской продукции топливно-энергетического комплекса.

Фото exportcenter.ru

Предупреждения Китаю из-за расследования

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 178 491 809 человек, 3 866 201 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 541 967). На второй строчке — Индия (29 935 221), на третьей — Бразилия (17 927 928), на четвертой — Франция (5 819 088), на пятой — Турция (5 370 299). Россия занимает шестое место (5 255 214, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (601 824). За ними следуют Бразилия (501 825), Индия (388 135), Мексика (231 187), Перу (190 202) и Великобритания (128 240).

Парламентский замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль рассказала, что использование ингалятора от астмы способствует ускоренному протеканию коронавируса. По результатам исследования, применение лекарства уменьшает сроки выздоровления в среднем на три дня.

Автор научной статьи о происхождении коронавируса, создатель компании по генной терапии Youthereum Genetics Юрий Дейгин допустил раскрытие новых фактов, подтверждающих утечку SАRS-CoV-2 из лаборатории. По мнению Дейгина, с большей долей вероятности скоро появятся «более убедительные» доказательства лабораторной утечки коронавируса. Например, может обнаружиться копия базы данных, которую удалил Уханьский институт вирусологии.

Фото facebook.com/POTUS

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о том, что он окажется в изоляции, если не позволит расследовать причины возникновения коронавируса. Он отметил, что американский президент Джо Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, смог побудить страны G7 единодушно высказаться о необходимости проведения нового расследования происхождения COVID-19 в Китае.

Заместителя министра государственной безопасности Китая Дуна Цзинвэя заподозрили в сотрудничестве с США. По данным СМИ, чиновник уехал из Гонконга в США вместе со своей дочерью, чтобы передать американским властям данные о происхождении вируса COVID-19. Дун якобы предоставил США информацию об Уханьском институте вирусологии, который изменил позицию администрации президента Джо Байдена в отношении происхождения вируса. Однако бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал этот отчет слухами.

Впервые обнаруженный в Индии штамм, получивший название «Дельта» в официальной классификации ВОЗ, уже распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать. По информации Национальной службы здравоохранения Шотландии, опубликованной в журнале Lancet, риск госпитализации с «Дельта» в два раза выше, чем с «британским» штаммом «Альфа».

Маргарита Головатенко