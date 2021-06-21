В Набережных Челнах от последствий коронавируса умерла известный педагог

В Набережных Челнах в инфекционной больнице умерла 61-летняя заместитель директора по воспитательной и профориентационной работе университета управления ТИСБИ Лейла Габдуллина. Об этом сообщила пресс-секретарь исполкома города Римма Мухаметханова.

Причиной смерти стали осложнения в результате заражения коронавирусом. Прощание с педагогом состоится сегодня в мечети Тауба.

По информации «Челнинских известий», Лейла Габдуллина поступила в больницу 10 июня. У нее было выявлено 35% поражения легких. Пока педагог боролась с болезнью, в этой же больнице после трех дней лечения умерла ее мать.

На совещании в мэрии рассказали, что ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в Набережных Челнах вырос почти в два раза. Если раньше каждый день выявляли шесть заболевших, то теперь подтверждаются по 10—11 случаев. Начальник управления здравоохранения города Александр Николаев рассказал, что в Набережных Челнах рассматривают варианты по увеличению резервных коек для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ольга Плешкова