Татарстан находится в «оранжевой» зоне по распространению коронавируса

В «оранжевой» зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся 48 регионов России, включая Татарстан. С таким же индексом распространения — близкие к Татарстану республики: Удмуртия, Чувашия, Мордовия и Марий Эл, а еще Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области. Такие данные приводит эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.



По его словам, во всех регионах страны ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась. 13 регионов — в «темно-красной» зоне (индекс распространения превышает 1,2), а в «зеленой» — лишь Ингушетия и Якутия, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, прогнозы ученого основаны на карте регионов России по распространению COVID-19, основанной на официальных данных статистики. Регионы разбиты на четыре группы: «зеленые» — показатель меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9—1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0—1,1 (удовлетворительный), «красные» — 1,1—1,2 (отрицательный — неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше — усиливается.

Реальное время» опубликовало свежий материал о том, накроет ли Татарстан третья волна COVID-19, и о причинах нежелания татарстанцев сделать прививку.

Маргарита Головатенко