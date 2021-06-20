Новости общества

12:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве почти не осталось «уханьского» коронавируса — Собянин

11:04, 20.06.2021
В Москве почти не осталось «уханьского» коронавируса — Собянин
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице почти не осталось «уханьского» вида COVID-19. Коронавирус стал агрессивнее по отношению к граждан 30—40 лет. Вирус быстрее заражает и проникает в организм. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин связал это с новым штаммом коронавируса.

«Мы уже имеем дело с новым штаммом, новой мутацией индийского штамма, так называемой «Дельтой», которая агрессивнее, тяжелее. То есть она быстрее заражает, быстрее проникает в организм», — объяснил Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том, что в Москве у пациентов находят случаи повторного заражения COVID-19, даже у тех, кто сделали прививки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также