В Москве почти не осталось «уханьского» коронавируса — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице почти не осталось «уханьского» вида COVID-19. Коронавирус стал агрессивнее по отношению к граждан 30—40 лет. Вирус быстрее заражает и проникает в организм. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин связал это с новым штаммом коронавируса.

«Мы уже имеем дело с новым штаммом, новой мутацией индийского штамма, так называемой «Дельтой», которая агрессивнее, тяжелее. То есть она быстрее заражает, быстрее проникает в организм», — объяснил Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том, что в Москве у пациентов находят случаи повторного заражения COVID-19, даже у тех, кто сделали прививки.

Ольга Плешкова