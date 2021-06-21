Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в Челнах вырос почти в два раза

Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в Набережных Челнах вырос почти в два раза. Об этом сообщил на совещании в мэрии главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.

Если раньше каждый день выявляли шесть заболевших, то теперь подтверждаются по 10—11 случаев заболевания каждый день, пишут «Челнинские известия».

Мэр города Наиль Магдеев заявил, что у Набережных Челнов есть риски завоза коронавирусной инфекции из других регионов: через Челны проходит трасса М-7, а за покупкой грузовиков КАМАЗ в город приезжают со всей России.

Начальник управления здравоохранения города Александр Николаев рассказал, что в Набережных Челнах рассматривают варианты по увеличению резервных коек для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ольга Плешкова