Инфекционист рассказала о новой опасной «тактике» коронавируса

Коронавирус стал действовать более агрессивно и непредсказуемо, рассказала врач-инфекционист и заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская.



«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — рассказала она в интервью газете «Московский комсомолец».

По ее словам, при поступлении новых пациентов приходится менять схему лечения, поскольку старые алгоритмы не работают.

Тем не менее эффективность существующих вакцин подтверждена даже против измененных штаммов, таких как британский, бразильский, южноафриканский и индийский, подчеркнула Малиновская.

Фото: realnoevremya.ru

В Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус будет распространяться быстрее и проще, поскольку доля привитых от COVID-19 мала, а количество граждан, которые переболели вирусом и имеют антитела, тоже незначительна.

Маргарита Головатенко