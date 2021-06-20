Британские ученые установили, что применение ингалятора может ускорить выздоровление от СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Парламентский замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль рассказала, что специалисты пришли к выводу, что использование ингалятора от астмы способствует ускоренному протеканию коронавируса.

По результатам исследования, применение лекарства уменьшает сроки выздоровления в среднем на 3 дня, сообщает The Telegraph. Минздрав Великобритании продолжит исследование по использованию препарата. По словам Черчилль, при необходимости, на основании результатов эксперимента, рекомендации по лечению COVID-19 скорректируют.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в апреле в России ФМБА получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавируса «МИР-19», который вводят ингаляционным или интраназальным методом.

Татьяна Демина