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Британские ученые установили, что применение ингалятора может ускорить выздоровление от СOVID-19

23:32, 20.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Британские ученые установили, что применение ингалятора может ускорить выздоровление от СOVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Парламентский замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль рассказала, что специалисты пришли к выводу, что использование ингалятора от астмы способствует ускоренному протеканию коронавируса.

По результатам исследования, применение лекарства уменьшает сроки выздоровления в среднем на 3 дня, сообщает The Telegraph. Минздрав Великобритании продолжит исследование по использованию препарата. По словам Черчилль, при необходимости, на основании результатов эксперимента, рекомендации по лечению COVID-19 скорректируют.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в апреле в России ФМБА получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавируса «МИР-19», который вводят ингаляционным или интраназальным методом.

    Татьяна Демина
    ОбществоМедицина
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