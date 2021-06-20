Главный гинеколог Минздрава заявила, что у вакцинированных женщин дети рождаются с антителами к COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

У женщин, которые сделали прививку от COVID-19, дети рождаются с антителами, сообщила главный гинеколог Минздрава РФ, замдиректора по науке Центра акушерства , гинекологии и перинатологии им. Кулакова, академик РАН Лейла Адамян. Она отметила, что антитела к вирусу после вакцинации содержатся даже в грудном молоке.

Адамян напомнила, что официальные данных о влиянии прививки от коронавируса на беременных пока нет, но есть международный опыт. «Из более 100 тысяч женщин, которым проводилась вакцинация во время беременности, согласно представленным данным, не выявлено никаких осложнений», — сообщила она в интервью «Российской газете».

Специалист также заверила, что вакцина не сказывается на репродуктивной системе человека. «Даже если у некоторых возникают незначительные побочные явления после вакцинации, то они ничто по сравнению с тем уроном, который приносит ковид», — уточнила она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Росси на сегодняшний день беременным женщинам не делают прививку от коронавируса. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что начать их вакцинацию могут уже на следующей неделе.

Татьяна Демина