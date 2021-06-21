В Челнах рассматривают варианты по увеличению коек для пациентов с подозрением на коронавирус

В Набережных Челнах рассматривают варианты по увеличению резервных коек для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Сейчас в городе зарегистрировано 2 749 подтвержденных случаев.

«Тенденций к снижению нет. С учетом роста количества новых случаев в различных субъектах РФ сейчас мы рассматриваем различные варианты по увеличению количества резервных коек в случае увеличения пациентов с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — сообщил Николаев на совещании в мэрии.



В Набережных Челнах продолжается вакцинация от коронавируса. Первый компонент вакцины получили 55 763 человека, второй компонент — 43 175 человек. Пункты вакцинации работают во всех взрослых поликлиниках города и в торговом центре «Омега».

Татарстан находится в «оранжевой» зоне по распространению коронавируса.

Ольга Плешкова