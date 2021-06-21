После введения ограничений в Башкирии темпы вакцинации выросли на 28%

В Башкирии резко возросли темпы вакцинации после ужесточения антиковидных мер. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

После введения ограничений темпы вакцинации выросли на 28%. Однако в выходные дни в пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах, образовались очереди.

«Это безобразие. Максиму Васильевичу (министру здравоохранения РБ — прим.ред.) замечание сделал и прошу, чтобы здесь вы активнее работали. Раз люди пошли, значит, надо создавать им комфортные условия», — приводит слова Хабирова «Интерфакс».

На прошлой неделе в Башкирии ввели ограничения для не привитых от коронавируса жителей. Приобрести товары или получить услуги в организациях и учреждениях граждане смогут только со справкой о вакцинации, отрицательным тестом на коронавирус либо справкой о медотводе.

Ольга Плешкова