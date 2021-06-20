В Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус будет распространяться быстрее и проще

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что в России коронавирус будет распространяться быстрее и проще.

Эксперт объяснила свой прогноз тем, что доля привитых от COVID-19 мала. Количество граждан, которые переболели вирусом и имеют антитела тоже незначительна, заявила она в эфире передачи «Вести недели» на канале «Россия 1".

Чтобы предотвратить такое развитие событий необходимо вакцинировать «достаточное количество населения». Это позволит не допустить распространение новых мутаций вируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным число заболевших с начала пандемии россиян достигло 5 316 826 человек, выздоровевших — до 4 869 972 человек. За весь период в России от коронавируса умерли 129 361 человек.

Татьяна Демина