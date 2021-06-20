В Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус будет распространяться быстрее и проще
Глава группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что в России коронавирус будет распространяться быстрее и проще.
Эксперт объяснила свой прогноз тем, что доля привитых от COVID-19 мала. Количество граждан, которые переболели вирусом и имеют антитела тоже незначительна, заявила она в эфире передачи «Вести недели» на канале «Россия 1".
Чтобы предотвратить такое развитие событий необходимо вакцинировать «достаточное количество населения». Это позволит не допустить распространение новых мутаций вируса.
По последним данным число заболевших с начала пандемии россиян достигло 5 316 826 человек, выздоровевших — до 4 869 972 человек. За весь период в России от коронавируса умерли 129 361 человек.
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