В Ненецком автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 лиц 60 лет и старше

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% отдельных категорий граждан. В перечь вошли люди 60 лет и старше и студенты старше 18 лет.

Обязательной вакцинации в НАО подлежат также работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники МФЦ и организаций соцобслуживания, в том числе их постояльцы, работники с хроническими заболеваниями, в частности с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Прививку от коронавируса в регионе в обязательном порядке должны сделать также работники транспортной и энергетической сферы, сотрудники правоохранительных и государственных контрольных органов, вахтовики, призывники, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг, торговли, госслужащие, говорится на сайте правительства НАО.

Фото: Максим Платонов (архив)

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом регионы начали вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. В Татарстане к такой мере пока прибегать не планируют, но не исключают, что такое возможно.

Нарушает ли требование обязательной вакцинации права граждан России читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина