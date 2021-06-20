Гинбург заявил, что индийский штамм коронавируса «злее» уханьского

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм COVID-19 «злее» уханьского: при заражении этой мутацией переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания болезни более короткий.



Из-за этого сокращается время возможного появления в организме человека собственных антител, пишет «РИА Новости».

По последним данным число заболевших с начала пандемии россиян достигло 5 316 826 человек, выздоровевших — до 4 869 972 человек. За весь период в России от коронавируса умерли 129 361 человек.

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Татьяна Демина