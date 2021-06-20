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Гинбург заявил, что индийский штамм коронавируса «злее» уханьского

16:23, 20.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинбург заявил, что индийский штамм коронавируса «злее» уханьского
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм COVID-19 «злее» уханьского: при заражении этой мутацией переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания болезни более короткий.

Из-за этого сокращается время возможного появления в организме человека собственных антител, пишет «РИА Новости».

По последним данным число заболевших с начала пандемии россиян достигло 5 316 826 человек, выздоровевших — до 4 869 972 человек. За весь период в России от коронавируса умерли 129 361 человек.

Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 20 июня читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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