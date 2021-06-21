Главное за выходные: «пьяная» трагедия на квадроцикле в Ключищах, поручения и предложения Путина
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 21 июня:
- 19 июня пьяная женщина повезла на квадроцикле к Волге на пристань подругу и двух ее детей. Не справившись с управлением, она въехала в сарай. В результате 11-летняя девочка погибла, двух женщин и двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время следственные органы обратятся в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу. Жители села рассказали, что женщина приехала из города и накануне происшествия выпивала в компании.
- В этом году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Начало трансляции запланировано на 12.00 по московскому времени. Посмотреть прямую линию можно будет на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое позволит выйти на прямую видеосвязь со студией.
- Путин, поздравляя медиков с профессиональным праздником, сообщил, что власти готовят новую модель оплаты труда медработников. Путин отметил, что напряженный труд должен справедливо и достойно оплачиваться.
- По словам президента РФ, в стране смогут выйти на рекордный объем ввода жилья в этом году. В январе — марте этого года в России запустили новые проекты по строительству почти 15 млн кв. метров жилья, что на 70—80% больше объемов аналогичного периода прошлого года.
- По заявлению президента, следует освобождать семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры. По замыслу главы государства, льготу следует предоставлять, если в течение года они покупают на эти деньги новое жилье. Свое предложение Путин обосновал тем, что случаются ситуации, когда семья купила квартиру, а спустя время у них «произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок» и жилье становится для них тесным. На сегодняшний день при продаже недвижимости, которая находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.
- Президент предложил запустить в стране программу капитального ремонта, рассчитанную на пять лет. Глава государства обратил внимание, что на сегодняшний день в стране 72% школ нуждаются в текущем ремонте. Еще в 10% необходимо провести капитальный ремонт.
- Путин призвал запустить в стране специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации уже в этом году. Она будет рассчитана до 2026 года включительно. Объем финансирования программы развития системы медицинской реабилитации должен составить не менее 100 млрд рублей. В этом году в России запустили региональную программу модернизации первичного здравоохранения, на реализацию которой направят 550 млрд рублей.
- Путин пишет статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Материал опубликуют в одном из немецких изданий. В прошлом году глава государства написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». 18 июня 2020 года ее опубликовали в журнале National Interest на английском языке, 19 июня она вышла на русском языке на сайте Кремля и в «Российской газете».
- В Ялте во время наводнения пострадали 24 человека. Без вести пропал еще один мужчина (ранее было известно об одной женщине, которую не могут найти). В пятницу в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за шесть часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. Погиб человек. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.
- Певицу МакSим госпитализировали в больницу после концерта в Казани. У артистки поражено 40% легких, хотя коронавирус так и не выявлен. 19 июня стало известно, что МакSим ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Хоккейный клуб «Спартак» заявил, что намерен оказать необходимую помощь певице МакSим, которая находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.
- В Казани на территории озера Лебяжье состоялся мусульманский забег Alga Trail, организованный ДУМ РТ в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Участниками мероприятия стали жители Татарстана и других регионов. Среди бегунов были люди из Ульяновска, Астрахани и Мурманска. В мероприятии приняли участие около 200 человек.
- Русскоязычный писатель из Латвии Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, умер из-за осложнений от коронавируса. Солдатенко увлекался бардовской песней, дружил и с татарстанскими музыкантами — Дмитрием Бикчентаевым, Эльмирой Галеевой, бывал в гостях в Казани. Писатель был госпитализирован в Риге 3 июня с двусторонней пневмонией на фоне коронавирусной инфекции. 16 июня его близкие сообщили, что у него диагностировано 60%-ное поражение легких, он в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Солдатенко умер на 53-м году жизни. Он прославился благодаря заметкам в «Живом журнале» под псевдонимом Слава Сэ, впоследствии у него вышло несколько книг, полных доброго юмора и иронии. У него было множество творческих планов.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым