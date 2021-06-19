Путин: «Мы можем выйти на рекордный объем ввода жилья в этом году»

Президент России Владимир Путин рассказал о показателях жилищного строительства в 2021 году. «Мы можем выйти на рекордный объем ввода жилья в этом году», — заявил он сегодня на съезде партии «Единая Россия».

Путин сообщил, что в январе — марте этого года в России запустили новые проекты по строительству почти 15 млн кв. метров жилья, что на 70—80% больше объемов аналогичного периода прошлого года.

Глава государства напомнил, что в «ковидный» год в стране ввели 82 млн кв. м жилья. По его оценке, это «приличный объем».

Напомним, в Минстрое Татарстана сообщили, что в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 30 млн кв. метров жилья. К 2030 году власти республики намерены увеличить ежегодно вводимый объем недвижимости на 1 млн кв. метров — до 3,6 млн.



В ведомстве также сообщили, что в Татарстане в заделе у застройщиков более 8 млн кв. метров жилья, которые будут реализованы в течение 5 лет. В рамках проектного финансирования в республике ведется строительство 1,39 млн кв. м жилья.



Татьяна Демина