Президент России призвал запустить программу по развитию системы медицинской реабилитации уже в этом году

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин призвал запустить в стране специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации уже в этом году. Она будет рассчитана до 2026 года включительно.

Объем финансирования программы развития системы медицинской реабилитации должен составить не менее 100 млрд рублей, заявил Путин сегодня на съезде партии «Единая Россия». Необходимость в ней обострилась из-за пандемии коронавируса.

Глава государства напомнил, что в этом году в России запустили региональную программу модернизации первичного здравоохранения, на реализацию которой направят 550 млрд рублей.

Также на эту программу порядка 50 млрд поступит из региональных бюджетов (в том числе 13,5 млрд потратит на это Татарстан). Запланировано с 2021 по 2023 год выделять на программу по 90 млрд руб. К программе подключились уже более 3 тыс. медорганизаций.

Подробнее о том, что ждет российское здравоохранение в 2021 году, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина