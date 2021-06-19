Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога при продаже квартиры

Президент России Владимир Путин выступил с идей освобождать семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры. По замыслу главы государства, льготу следует предоставлять, если в течение года они покупают на эти деньги новое жилье.

Свое предложение Путин обосновал тем, что случаются ситуации, когда семья купила квартиру, а спустя время у них «произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок» и жилье становится для них тесным.

На сегодняшний день при продаже недвижимости, которая находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.

Сегодня же глава государства поручил до 2026 года снизить риски столкновения с бедностью для семей с детьми, объявив, что власти страны донастроят систему мер их поддержки.



Татьяна Демина