Певица МакSим, выступившая в Казани на Дне России, госпитализирована с поражением легких

Певица МакSим, которая 12 июня выступила в центре Казани на Дне России, госпитализирована с поражением легких. Ухудшение самочувствия артистка почувствовала накануне концерта в столице Татарстана, на сцену она вышла с температурой 39 градусов.

«Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей», — сообщила МакSим в своем instagram-аккаунте.

Перед выступлением в Казани певица сделала тест на коронавирус, он показал отсутствие вируса в организме. После выступление самочувствие МакSим ухудшилось, однако тест на COVID-19 вновь оказался отрицательным. Врачи утверждают, что у артистки пневмония.

Из-за болезни МакSим отменила предстоящий концерт.

В прошлом году менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем.



Татьяна Демина