Женщина, устроившая смертельную аварию на квадроцикле в Ключищах, каталась пьяной еще до ДТП

Женщина, устроившая аварию на квадроцикле в Ключищах, в результате которой погибла 11-летняя девочка, каталась пьяной и за несколько часов до ДТП, сообщают новости канала «Татарстан-24». Жители села рассказали, что женщина приехала из города и накануне происшествия выпивала в компании.

Очевидцы сообщили, что бросились на помощь пострадавшим сразу: «Все полностью было в крови. Когда мы подошли, квадроцикл полностью вошел в сарай».

Напомним, по версии СУ СК по Татарстану, 19 июня пьяная женщина повезла на квадроцикле на пристань к Волге подругу и двух ее детей. Не справившись с управлением, она въехала в сарай. В результате 11-летняя девочка погибла, двух женщин и двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время следственные органы обратятся в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.





Татьяна Демина