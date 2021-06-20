Женщина, устроившая смертельную аварию на квадроцикле в Ключищах, каталась пьяной еще до ДТП
Женщина, устроившая аварию на квадроцикле в Ключищах, в результате которой погибла 11-летняя девочка, каталась пьяной и за несколько часов до ДТП, сообщают новости канала «Татарстан-24». Жители села рассказали, что женщина приехала из города и накануне происшествия выпивала в компании.
Очевидцы сообщили, что бросились на помощь пострадавшим сразу: «Все полностью было в крови. Когда мы подошли, квадроцикл полностью вошел в сарай».
Напомним, по версии СУ СК по Татарстану, 19 июня пьяная женщина повезла на квадроцикле на пристань к Волге подругу и двух ее детей. Не справившись с управлением, она въехала в сарай. В результате 11-летняя девочка погибла, двух женщин и двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время следственные органы обратятся в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.
комментарии
Женщины берут на себя функции мужчин.
И не справляются.
Пока нет женских квадрациклов.
Подождите, милые дамы, скоро оставшиеся немногие мужчины изобретут для Вас женские квадрациклов с повышенной безопасностью.
Это не сарказм.
И не шутка.
Очень жаль, что погибла 11-летняя девочка.
Она могла стать матерью.
И родить много детей
Среди которых были бы новые Ньютоны, Лобачевские, Бутлеровы и Менделеевы.
О чем думала мать двоих девочек, когда сажала их к пьяной подруге на мужской квадрацикл?
Ужасная трагедия.
Соболезнования всем пострадавшим, родственникам и близким.