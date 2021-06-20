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Женщина, устроившая смертельную аварию на квадроцикле в Ключищах, каталась пьяной еще до ДТП

17:23, 20.06.2021 1

Женщина, устроившая аварию на квадроцикле в Ключищах, в результате которой погибла 11-летняя девочка, каталась пьяной и за несколько часов до ДТП, сообщают новости канала «Татарстан-24». Жители села рассказали, что женщина приехала из города и накануне происшествия выпивала в компании.

Очевидцы сообщили, что бросились на помощь пострадавшим сразу: «Все полностью было в крови. Когда мы подошли, квадроцикл полностью вошел в сарай».

Напомним, по версии СУ СК по Татарстану, 19 июня пьяная женщина повезла на квадроцикле на пристань к Волге подругу и двух ее детей. Не справившись с управлением, она въехала в сарай. В результате 11-летняя девочка погибла, двух женщин и двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время следственные органы обратятся в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:38
    Ужасная трагедия.
    Женщины берут на себя функции мужчин.
    И не справляются.
    Пока нет женских квадрациклов.
    Подождите, милые дамы, скоро оставшиеся немногие мужчины изобретут для Вас женские квадрациклов с повышенной безопасностью.
    Это не сарказм.
    И не шутка.
    Очень жаль, что погибла 11-летняя девочка.
    Она могла стать матерью.
    И родить много детей
    Среди которых были бы новые Ньютоны, Лобачевские, Бутлеровы и Менделеевы.
    О чем думала мать двоих девочек, когда сажала их к пьяной подруге на мужской квадрацикл?
    Ужасная трагедия.
    Соболезнования всем пострадавшим, родственникам и близким.
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