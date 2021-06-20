В Казани в мусульманском забеге Alga Trail приняли участие около 200 человек

В Казани на территории озера Лебяжье состоялся мусульманский забег Alga Trail, организованный ДУМ РТ в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В мероприятии приняли участие около 200 человек.

Участниками мероприятия стали жители Татарстана и других регионов. Среди бегунов были люди из Ульяновска, Астрахани и Мурманска, сообщается на сайте ДУМ РТ. Для гостей мероприятия организовали «минисабантуй».

Дистанцию в 5 км пробежал сегодня и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, а также имам-мухтасиб Нижнекамского района РТ Салих хазрат Ибрагимов и преподаватели Российского исламского института.

Забег проходил на нескольких дистанциях в зависимости от возраста участников: для детей — 500 метров, для подростков — 1 100 метров. Самые длинные расстояния предусмотрели для взрослых — 5 и 10 км.

Первоначально забег Alga Trail должен был состояться в мае, однако его отменили из-за погодных условий: в день проведения забега пошел дождь.

Как проходил забег, смотрите в видеорепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина