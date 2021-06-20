Состояние певицы МакSим остается без изменений — она по-прежнему в искусственной коме

Состояние певицы МакSим, которая попала в больницу после концерта ко Дню России в Казани, остается без изменений: она по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ и находится искусственной коме.

Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что врачи снижают процент поражения легких певицы, промывают их, сообщает телеканал «Звезда».

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она почувствовала накануне концерта в Казани, на сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дают отрицательный результат.

Врачи диагностировали у МакSим 40-процентное поражение легких. Накануне ее ввели в медикаментозный сон.



Татьяна Демина