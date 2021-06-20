Путин анонсировал новую модель оплаты труда медработников

Президент России Владимир Путин, поздравляя медиков с профессиональным праздником, сообщил, что власти готовят новую модель оплату труда медработников. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что напряженный труд должен справедливо и достойно оплачиваться.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами», — говорится в поздравлении.

В мае сообщалось, что правительство России планирует внедрение новой системы оплаты труда медработников — Минтруд разработал проект пилота внедрения новых принципов оплаты их труда. С 1 ноября пилотный проект запустят в 7 регионах — это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.



Ольга Плешкова