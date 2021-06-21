«Спартак» заявил о намерении помочь МакSим, подключенной к ИВЛ

Хоккейный клуб «Спартак» заявил, что намерен оказать необходимую помощь певице МакSим, которая находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил представитель пресс-службы клуба.

«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Композиция МакSим «Знаешь ли ты» очень популярна среди болельщиков «Спартака». Она стала неофициальным гимном клуба.

Напомним, что певицу МакSим госпитализировали в больницу после концерта в Казани. У артистки поражено 40% легких, хотя коронавирус так и не выявлен. 19 июня стало известно, что МакSим ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ольга Плешкова