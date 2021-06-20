В Татарстане пьяная женщина на квадроцикле врезалась в сарай: погибла 11-летняя девочка

В Верхнеуслонском районе Татарстана нетрезвая женщина на квадроцикле с тремя пассажирами въехала в сарай. В результате погибла ее 11-летняя дочь.

Трагедия произошла в селе Ключищи. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, пьяная женщина села на квадроцикл с тремя пассажирами: своей дочерью 11 лет, подругой и ребенком 2,5 года. Они ехали через поле, однако женщина не справилась с управлением и влетела в сарай.

Погибшая девочка сидела сзади, от полученных травм она скончалась на месте. Остальных участников ДТП госпитализировали в больницу.

В мае в Башкирии врачи госпитализировали троих подростков, которые получили травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной.



Ольга Плешкова