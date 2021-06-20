Путин пишет статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин пишет статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Планируется, что материал опубликуют в одном из немецких изданий, пишет ТАСС.

В прошлом году глава государства написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». 18 июня 2020 года ее опубликовали в журнале National Interest на английском языке, 19 июня она вышла на русском языке на сайте Кремля и в «Российской газете».

Фото: Максим Платонов (архив)

В статье привел многочисленные исторические факты и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудниче

Татьяна Демина