Путин пишет статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин пишет статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Планируется, что материал опубликуют в одном из немецких изданий, пишет ТАСС.
В прошлом году глава государства написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». 18 июня 2020 года ее опубликовали в журнале National Interest на английском языке, 19 июня она вышла на русском языке на сайте Кремля и в «Российской газете».
В статье привел многочисленные исторические факты и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудниче
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