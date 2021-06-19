Путин предложил запустить программу капремонта российских школ

Президент России Владимир Путин предложил запустить в стране программу капитального ремонта, рассчитанную на пять лет. С такой инициативой он выступил сегодня на съезде партии «Единая Россия».



Глава государства обратил внимание, что на сегодняшний день в стране 72% школ нуждаются в текущем ремонте. Еще в 10% необходимо провести капитальный ремонт.

Такая ситуация абсолютно недопустима, заявил Путин.

Напомним, в Татарстане реализуется программа ремонта учреждений образования, на которую из республиканского бюджета выделено 2 млрд рублей. Она предусматривает ремонт 213 объектов. По последним данным, работы по программе выполнены на 47%.

В Казани в 2021 году проведут ремонтные работы в 201 образовательном учреждении. На эти цели выделен 291 млн рублей из городского и республиканского бюджетов.



Татьяна Демина