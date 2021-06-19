Писатель Слава Сэ умер из-за осложнений от коронавируса

Латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, умер из-за осложнений от коронавируса. Об этом сообщила российская певица Эльмира Галеева.

«Чуда не произошло. Слава ушел. Наш любимый Слава. Непередаваемая боль», — написала она в своем аккаунте в Facebook.

Писатель был госпитализирован в Риге 3-го июня с двусторонней пневмонией на фоне коронавирусной инфекции. 16-го июня Галеева сообщила, что у него диагностировано 60% поражение легких, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Сегодня Солдатенко умер на 53-м году жизни.

Солдатенко известен благодаря заметкам в «Живом журнале» под псевдонимом Слава Сэ.



Ольга Плешкова