Пострадавших от наводнения в Ялте стало больше, еще один человек пропал без вести

В Ялте во время наводнения пострадали 24 человека. Напомним, вчера пострадавших официально было зафиксировано 18. У всех легкие травмы, как сообщили «РИА Новости» в администрации Ялты. Без вести пропал еще один мужчина (вчера было известно об одной женщине, которую не могут найти).

Янина Павленко, глава администрации города, у себя на странице в Facebook регулярно рассказывает, что происходит сейчас, как власти борются с последствиями разгулявшейся стихии. В числе прочего она настоятельно советует туристам, которые не покинули город, ни в коем случае не купаться в море, потому что это крайне небезопасно.

В городе идет расчистка пляжей, очистка улиц от нанесенного ила и мусора.

Напомним, в пятницу в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за шесть часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. Погиб человек. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.



Людмила Губаева