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Женщине, устроившей пьяную аварию на квадроцикле в Татарстане, выберут меру пресечения

09:20, 20.06.2021 1
Женщине, устроившей пьяную аварию на квадроцикле в Татарстане, выберут меру пресечения
Фото: Следком по РТ

В ближайшее время следственные органы обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемый меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, которая устроила пьяное ДТП на квадроцикле, в результате которого погибла 11-летняя девочка.

По версии СК по РТ, 19 июня в Ключищах женщина в пьяном виде повезла на квадроцикле на пристань к реке Волге подругу и двух ее детей 2010 и 2020 г. р. Не справившись с управлением, она въехала в сарай. В результате 11-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Двух женщин и двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в прокуратуре Татарстана сообщили, что после аварии с квадроциклом в Верхнеуслонском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Татарстана.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:05
    Трагедия.
    Бабы совсем очумели от вседозволенности и безнаказанности.
    И безделья.
    Где мужики?
    Не выдержали дискриминации по половому признаку?
    Не надо было изобретать канализацию и водопровод.
    Да разные стиральные, посудомоечные и прочие машинки изобретать.
    И квадрацикл нечего было изобретать
    Было бы чем бабам заняться.
    Трагедия.

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