Женщине, устроившей пьяную аварию на квадроцикле в Татарстане, выберут меру пресечения

Фото: Следком по РТ

В ближайшее время следственные органы обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемый меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, которая устроила пьяное ДТП на квадроцикле, в результате которого погибла 11-летняя девочка.

По версии СК по РТ, 19 июня в Ключищах женщина в пьяном виде повезла на квадроцикле на пристань к реке Волге подругу и двух ее детей 2010 и 2020 г. р. Не справившись с управлением, она въехала в сарай. В результате 11-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Двух женщин и двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в прокуратуре Татарстана сообщили, что после аварии с квадроциклом в Верхнеуслонском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Татарстана.

Ольга Плешкова