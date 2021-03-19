Следователи назвали возможную причину отравления детей в бассейне в Мензелинске

Фото: прокуратура РТ

Накануне вечером в бассейне одного из спортивных комплексов Мензелинска отравились восемь детей 2005—2008 годов рождения. По предварительной информации, юные спортсмены отравились хлором. Во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы. В бассейне, по данным Следкома, выявили неисправность оборудования, в частности системы вентиляции.

На данный момент возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Мензелинского района Татарстана с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС проведет проверку, также региональное ведомство взяло расследование дела на контроль.



Фото: скриншот видео tatarstan24.tv

В пресс-службе Минздрава РТ рассказали «Реальному времени», что за медицинской помощью после отравления обратилось 8 детей. Пятерым помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Троих положили в больницу для дальнейшего наблюдения — их состояние оценивается как удовлетворительное, опасений за их здоровье нет.

К ситуации подключился и Роспотребнадзор по Татарстану. Ситуация находится на личном контроле руководителя Управления Марины Патяшиной. В ведомстве уточняют, что инцидент имел место быть в бассейне ДЮСШ «Юбилейный». При проведении занятий для двух групп из 24 детей тренеры почувствовали запах хлора. Они были приостановлены, а дети — направлены домой.

Фото: menzelinsk.tatarstan.ru

Специалисты Набережночелнинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ выехали на место в целях проведения расследования с лабораторным контролем. Будут исследованы пробы воды и воздуха на хлор. При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры.