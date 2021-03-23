Замглавы МЧС Татарстана предъявили обвинение

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд РТ оценит законность домашнего ареста замминистра МЧС Татарстана Олега Степущенко. На прошлой неделе ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и растрате, вину арестованный не признал, сообщает из суда журналист «Реального времени».



На заседание апелляционной инстанции по своему делу ВИП-спасатель прибыл за несколько минут до назначенного заседания в сопровождении адвоката Дмитрия Рылова и представителя уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по РТ.

Напомним, Степущенко был задержан 10 марта, а 12 марта Приволжский райсуд Казани отправил его под домашний арест, хотя сотрудники СК и прокуратура просили о заключении под стражу. На заседании два адвоката задержанного возражали против тяжкой меры пресечения, однако не согласились и с домашним арестом.

По мнению защиты, в материалах дела отсутствуют должные доказательства причастности замминистра к преступлениям.

По версии сотрудников СК и ФСБ, замминистра и его неустановленные коллеги в сговоре с неустановленными коммерсантами в 2013—2019 годах использовали схему незаконного обогащения с получением госконтрактов на 56,7 млн рублей по поставке оборудования и монтажу речевых сиренных установок для системы массового оповещения населения, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, а деньги похищены и растрачены.

Расследованием занимается следственная группа из трех сотрудников 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.