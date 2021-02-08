Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с отсутствием дороги в микрорайоне Подсолнухи под Челнами

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей микрорайона Подсолнухи в Тукаевском районе Татарстана. Он поручил руководству республиканского управления СКР разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования.

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Ранее по данному факту по обращению граждан следственными органами СУ СК России по Республике Татарстан была организована доследственная проверка. Сегодня по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба Следкома.

Год назад Верховный суд Татарстана обязал администрацию Тукаевского района обеспечить транспортную доступность жителям микрорайона Подсолнухи. Граждане жаловались на бездействие муниципальных властей.