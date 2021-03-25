Челнинцы пожаловались замгенпрокурора России на приставов и выселение из жилья
Сегодня в Набережных Челнах заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин совместно с прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым провел личный прием татарстанцев. Все обратившиеся и граждане, которые по личным причинам не смогли прийти, оставили письменные обращения.
«На прием лично или совместно с представителями обратились 22 жителя Набережных Челнов, а также Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги и Заинска», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РТ. Помимо предварительно записавшихся, прокуроры дополнительно приняли еще семь граждан.
В частности, на приеме инвалид II группы попросил оказать содействие в обустройстве парковочного места на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Также от татарстанцев поступили жалобы на нарушение трудовых прав, в том числе на постоянные задержки выплаты зарплаты.
Среди обращений также несогласие с выселением граждан из занимаемых ими жилых помещений, непредоставление жилья сироте, жалобы на действия налоговых органов и следственных органов, а также на невыплату соцпособия многодетной матери.
Один из татарстанских предпринимателей пожаловался прокурорам на действия судебных приставов. По его словам, они препятствуют осуществлению им законной предпринимательской деятельности.
Шишкин поручил тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять соответствующие меры реагирования. Ход и результаты рассмотрения обращений взяты на особый контроль в надзорном ведомстве РТ.
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