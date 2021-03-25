Челнинцы пожаловались замгенпрокурора России на приставов и выселение из жилья

Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня в Набережных Челнах заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин совместно с прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым провел личный прием татарстанцев. Все обратившиеся и граждане, которые по личным причинам не смогли прийти, оставили письменные обращения.

«На прием лично или совместно с представителями обратились 22 жителя Набережных Челнов, а также Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги и Заинска», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РТ. Помимо предварительно записавшихся, прокуроры дополнительно приняли еще семь граждан.

В частности, на приеме инвалид II группы попросил оказать содействие в обустройстве парковочного места на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Также от татарстанцев поступили жалобы на нарушение трудовых прав, в том числе на постоянные задержки выплаты зарплаты.

Фото: прокуратура Татарстана

Среди обращений также несогласие с выселением граждан из занимаемых ими жилых помещений, непредоставление жилья сироте, жалобы на действия налоговых органов и следственных органов, а также на невыплату соцпособия многодетной матери.



Один из татарстанских предпринимателей пожаловался прокурорам на действия судебных приставов. По его словам, они препятствуют осуществлению им законной предпринимательской деятельности.



Фото: прокуратура Татарстана

Шишкин поручил тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять соответствующие меры реагирования. Ход и результаты рассмотрения обращений взяты на особый контроль в надзорном ведомстве РТ.

Татьяна Демина