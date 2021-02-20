Булат Ганиев: «Единороги возможны в Татарстане, если будут соблюдены три условия»

В Клабхаусе обсудили, как обстоят дела с компаниями-единорогами в России и Татарстане и что нужно, для их появления

Фото: Василя Ширшова

В России и, Татарстане в частности, могут появиться единороги — компании, чья рыночная стоимость в короткий срок достигает $1млрд и более. Об этом рассуждали на днях участники дискуссии в новой популярной сосцести «Клабхаус» — представители преимущественно татарстанской IT-отрасли. Спикерами «комнаты» стали глава Минциры РТ Айрат Хайруллин, экс-министр связи России, председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров, управляющий партнер IT-компании «Технократия» Булат Ганиев, директор контент-бюро «Хорошая история» Руслан Серазетдинов, сооснователь компании Flatstack Олег Курносов, генеральный директор компании Acronis Сергей Белоусов, руководитель компании LAToken Валентин Преображенский и многие другие. За беседой внимательно следил корреспондент «Реального времени».

Разговор о единорогах и Clubhouse

Именно популярность Clubhouse сначала обсудили участники дискуссии «Татарстан и единороги. Да или нет». Мнения пользователей в «комнате» по поводу уникальности новой площадки разделились. Кто-то говорил, что соцсеть нестандартна и позволяет сосредоточиться на том, что говорят интересные люди. А кто-то из спикеров подмечал, что Clubhouse не обладает ничем особо новым и из своего у него — только дизайн.

В любом случае, именно в Clubhouse и началась встреча. Вопросы «Возможно ли возникновение единорогов в нашей стране и республике», «Что нужно сделать для их появления» задали направление беседы. «Единорог» (Unicorn) — компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США за короткий срок. В 2013 году понятие «компании-единороги» придумала основательница Cowboy Эйлин Ли. Она упомянула 39 стартапов, стоимость которых оценивалась более чем в $1 млрд. Сегодня в мире таких компаний порядка 500—600, напомнил историю создания единорогов глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в начале разговора. За 2020 год в клуб единорогов добавилось около 80 новых компаний. 85% из них приходится на США и Китай.

Сегодня в мире таких компаний порядка 500—600, напомнил историю создания единорогов глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Фото: Максим Платонов

«Импорт кадров и денег и увеличение экспорта товаров и услуг»

В России есть несколько единорогов. Например, компании Mail.group, «Арконис», «Авито», «Касперский» и другие. Управляющий партнер IT-компании «Технократия» Булат Ганиев ответил на первый вопрос:

— В России абсолютно возможно создание единорогов. Россия одна из трех стран, которая создала свой суверенный интернет, представила свои продукты. В России много своих компаний. Например, компании Mail.Group, Яндекс и другие. Единороги возможны в Татарстане, если будут соблюдены 3 условия: импорт кадров и денег и увеличение экспорта товаров и услуг в другие страны. Потому что российский рынок ограничен и он уже сформировался. Здесь есть свои крупные игроки.

Сооснователь компании Flatstack Олег Курносов отметил, что в Татарстане дешевле стартовать. В регионе есть более доступные таланты по сравнению с Питером или Москвой. А вот закрепиться, преумножить свой доход и при этом остаться в регионе — то, над чем надо работать.

Генеральный директор компании Acronis Сергей Белоусов обратил внимание на то, что в Китае огромный внутренний рынок, а в России он небольшой. Поэтому создавать единорогов гораздо сложнее. К тому же российские компании, работающие за рубежом, сталкиваются с геополитическими проблемами. Лучшим решением проблем он видит следующее:





Сергей Белоусов обратил внимание на то, что в Китае огромный внутренний рынок, а в России он не большой. Поэтому создавать единорогов гораздо сложнее. Фото: Максим Платонов

— Нужно чтобы было больше специалистов с образованием в области глубоких технологий. Таких специалистов Россия успешно создавала. Например, есть замечательные специалисты в «Касперском». Нужно капитализировать свои сильные стороны. В России до сих пор сильные школы математики, физики. Страна создает специалистов, которые способны разрабатывать глубокие технологии.

Единороги должны остаться

Участники дискуссии привели в пример «IT-парк» Татарстана, где работают специалисты IT-сферы. Они реализуют свои проекты. А для того, чтобы эти проекты вышли на высокий уровень нужно обеспечивать объем финансирования и делать так, чтобы будущие единороги могли максимально реализоваться в республике, отметили на встрече.

Булат Ганиев уточнил: «Нужные единороги, которые в Татарстане тратят. Важно, чтобы компании здесь оставались и покупали жилье. Необходимо, чтобы люди инвестировали в то место, где они живут».

Взявший слово экс-глава Минсвязи России Николай Никифоров признал, что в России много единорогов. При этом не исключил их появление и в Татарстане: «Нужно просто подождать, динамика по многим факторам очень хорошая. Компании, которые способны стать единорогами, потихоньку появляются. И они возникнут». По его словам, подготовка кадров в IT-парке и Иннополисе этому только способствует.



Николай Никифоровне не исключил появление единорогов и в Татарстане: «Нужно просто подождать, динамика по многим факторам очень хорошая». Фото: Максим Платонов

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин привел в пример данные статистики. На 1,5 тысячи стартапов, в которые вложили венчурный капитал, только одна компания, или 0,07% становится единорогом. Следовательно нужно больше стартапов, сделал вывод министр и напомнил, что в Израиле приходится 214 компаний на миллион городских жителей, в США — 160, а в России — всего 6.

«В целом, экстраполируя данную цифру, получаем около 700 стартапов, куда влито венчурное финансирование, и мы в этом смысле немножко отстаем. Не в том ли проблема, что критическая масса технологических предпринимателей не столь велика?», — рассуждал Хайруллин.