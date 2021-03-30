Экс-глава Ростехнадзора Поволжья не выписался из больницы, суд оставил его под домашним арестом

Фото: "Реальное время"

Только что Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным решение о домашнем аресте Бориса Петрова. Сам обвиняемый в получении взятки 1,48 млн рублей экс-глава Приволжского управления Ростехнадзора сегодня вновь не пришел на заседание, он остается в больнице, — передает из суда журналист «Реального времени».



На заседании представитель прокуратуры РТ поддержал позицию о замене домашнего ареста для Петрова реальным. Адвокат обвиняемого Елена Точилкина просила сохранить избранную судом меру пресечения.

Напомним, апелляционная инстанция провела уже два заседания по этому делу, но рассмотреть представление прокуратуры на домашний арест Петрова не смогла. За пару дней до первого заседания его госпитализировали в реанимацию МКДЦ, и суд просил защиту предоставить документы — согласен ли обвиняемый на проведение заседаний в его отсутствие. На следующем заседании адвокат Петрова просил отложить рассмотрение до выписки подзащитного из больницы, которую предварительно назначили на 29 марта.

Однако Петрова не выписали. На лечении в реанимационном и кардиологическом отделении подследственный находится уже почти две недели.

Бывшего главного инспектора Поволжья по экологическому, технологическому и атомному надзору задержали 1 марта в качестве подозреваемого в получении взятки. 3 марта Приволжский райсуд Казани отказался отправлять его в СИЗО, избрав домашний арест. Прокуратура РТ обжаловала это решение, настаивая на самой жесткой мере пресечения.

По версии сотрудников Следкома и УЭБ и ПК МВД Татарстана, летом в 2019 года подчиненные Петрова трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали не нужные и не оказанные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт». И как только компания «Евростиль» перечислила на ее счет 1,48 млн рублей, разрешение было получено. Деньги пошли на взятку руководителю управления, полагают силовики. Обвинение в ее получении Петрову уже предъявлено, вину он не признает.

Тем временем в Казани к работе приступил новый руководитель Ростехнадзора в Поволжье.